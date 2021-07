Borsellino | collega Emanuela Loi | ' quando le dissero di andare a Palermo scoppiò a piangere' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Quella domenica pomeriggio del 19 luglio 1992, Giovanna Gotter si trovava in macchina, con il marito. "seppi alla radio cosa accadde ero in macchina - racconta - stavamo tornando dalla montagna. E' stata una tragedia, la prima cosa che ho pensato è che avrei potuto essere io al suo posto, pensavo ai suoi genitori e a sua sorella, che potevano esser i miei genitori o mia sorella. E oggi sono venuta in via D'Amelio perché mi sembrava giusto venire". (di Elvira Terranova)