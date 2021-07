Addio a Maria Caterina, fatale l’incidente con uno dei suoi animali nella cascina (Di sabato 17 luglio 2021) È lutto a Bagnolo, nella provincia di Cuneo, in Piemonte, per la morte di Maria Caterina Agù, 60 anni, dove tutti la conoscevano con il nome di Marinella. Un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 luglio all’interno della sua cascina agricola di via Pelagallo l’ha portata via alla sua famiglia. La donna è stata trasportata in elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Torino, dove spirata poche ore dopo. I medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Secondo la ricostruzione dei fatti, Maria Caterina Agù stava cercando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021) È lutto a Bagnolo,provincia di Cuneo, in Piemonte, per la morte diAgù, 60 anni, dove tutti la conoscevano con il nome di Mari. Un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 luglio all’interno della suaagricola di via Pelagallo l’ha portata via alla sua famiglia. La donna è stata trasportata in elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Torino, dove spirata poche ore dopo. I medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Secondo la ricostruzione dei fatti,Agù stava cercando di ...

