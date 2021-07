Valentino Bisegna di Matt e Bise diventa padre | l’annuncio

(Di venerdì 16 luglio 2021)to famoso per i suoi video ironici girati insieme insieme all’amicoeo Pelusi,ad oggi è uno degli youtuber più famosi e seguiti in Italia. Il 28 enne da un anno sta insieme alla tiktoker Sara Di Sturco e poco fa i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori. “Il sogno di una vita. Diventeremo genitori. Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva “ cosa desideri di più al mondo? ” la mia risposta era sempre “re papà “ ed ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo, siamo giovani , forse ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Bisegna

Il Sussidiario.net

Bise, all'anagrafe, è nato il 17 marzo sotto il segno dei Pesci. Ad accomunarli la città d'origine, Torino , e lo stesso anno di nascita, il 1993. Coetanei e con una spiccata ...