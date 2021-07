Trovato morto a Roma l'attore Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Il cadavere dell'attore Libero De Rienzo, 44 anni, è stato riTrovato ieri alle 20 in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. A rivenire il corpo senza vita dell'attore un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. Sul corpo di De Rienzo non ci sarebbero segni di violenza. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono in corso. Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Il cadavere dell'De, 44 anni, è stato riieri alle 20 in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a. A rivenire il corpo senza vita dell'un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. Sul corpo di Denon ci sarebbero segni di violenza. Le indagini, coordinate dalla procura di, sono in corso.

