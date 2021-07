Sudafrica | governo | 212 le vittime nei disordini

Advertising

Hanno provocato almeno 212 morti le violenze che scuotono ilda quasi una settimana: lo ha annunciato oggi il, rivedendo al rialzo il bilancio di 117 morti annunciato ieri. Nell'agglomerato di Johannesburg sono stati registrati altri sei ......parti del, che potrebbero esacerbare la situazione della grave ondata", ha detto Matshidiso Moeti, direttrice dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Africa. "Ildeve ...La rivolta che sta infiammando il Sudafrica era esplosa come protesta contro la carcerazione dell’ex presidente Jacob Zuma, ma è rapidamente mutata in una quasi sollevazione popolare contro l’intera c ...Hanno provocato almeno 212 morti le violenze che scuotono il Sudafrica da quasi una settimana: lo ha annunciato oggi il governo, rivedendo al rialzo il bilancio di 117 morti annunciato ieri. (ANSA) ...