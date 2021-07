Spagna | il Vaticano sconfessa associazione che “cura” omosessuali

(Di venerdì 16 luglio 2021) La congregazione vaticana per il Clero hato l'cattolica spagnola Verdad y Libertad che propone cosiddette "terapie di conversione" o "riparative" dell'tà alle quali hanno partecipato nel corso del tempo sacerdoti, religiosi e laici. A riportare la decisione è il giornale Vida Nueva, che riferisce come all'che animata a Granada dal pediatra Miguel Ángel Sánchez Cordón sia arrivata una lettera firmata nei mesi scorsi dal cardinale Beniamino Stella - nel frattempo andato in pensione - a valle di una acta indagine scandita in varie fasi. Indagine, scrive Vida ...

José Antonio Satué Huerto vescovo di Teruel y Albarracín () Nato a Sesa, Huesca, il 6 ... È stato anche membro del consiglio presbiterale (2011 - 2015) e dal 2015 fino ad ora income ...Come riporta l'autorevole periodico cattolico Vida Nueva, il documento, letto e discusso durante l'ultima assemblea generale dei vescovi spagnoli, invita i presuli "a non assecondare, nè ...Per la prima volta la Santa Sede ha bocciato ufficialmente un'associazione che si prefigge di curare le persone omosessuali. La Congregazione per il clero: metodi e obiettivi sbagliati ...La nota invita quindi i vescovi a non raccomandare queste terapie. Innocenzo Pontillo, il presidente dell’associazione cattolica “La Tenda di Gionata”, ha spiegato: Di solito le note della Congregazio ...