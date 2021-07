“Sei morto, piango per te”. Vanessa Incontrada, la terribile notizia la raggiunge sul set (Di venerdì 16 luglio 2021) La tragica scomparsa di Libero De Rienzo ha sconvolto tutti come un fulmine a ciel sereno. Il suo talento, la sua spiccata ironia e molto altre sue qualità mancheranno terribilmente a tutti. Soprattutto, tralasciando sua moglie e i suoi due figli, ai suoi tantissimi importanti compagni d’avventura. Tra questi, nelle ultime ore, si è espressa l’amica Vanessa Incontrada. Negli ultimi anni Libero De Rienzo aveva condito la sua già rinomata carriera d’attore di esperienze nei panni di regista e anche di sceneggiatore. L’idea che se ne sia andato a soli 44 anni, lasciando la moglie (costumista) Marcella Mosca e due figli di 6 e 2 anni, ha mandato in frantumi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 luglio 2021) La tragica scomparsa di Libero De Rienzo ha sconvolto tutti come un fulmine a ciel sereno. Il suo talento, la sua spiccata ironia e molto altre sue qualità mancheranno terribilmente a tutti. Soprattutto, tralasciando sua moglie e i suoi due figli, ai suoi tantissimi importanti compagni d’avventura. Tra questi, nelle ultime ore, si è espressa l’amica. Negli ultimi anni Libero De Rienzo aveva condito la sua già rinomata carriera d’attore di esperienze nei panni di regista e anche di sceneggiatore. L’idea che se ne sia andato a soli 44 anni, lasciando la moglie (costumista) Marcella Mosca e due figli di 6 e 2 anni, ha mandato in frantumi ...

