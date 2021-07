Segnalare cani abbandonati ai numeri 3341051030 e 800137079 non è più corretto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Torna l’estate e di conseguenza la necessità di conoscere le modalità per, purtroppo, in svariate occasioni. Una catena social abbastanza diffusa in questo momento fa riferimento aida chiamare nel caso si avvisti un animale in autostrada, su una strada statale o in altro contesto. Vista la naturale affezione verso gli amici a 4 zampe sono in molti a condividere la notizia su Facebook come WhatsApp, pensando di fare cosa utile e giusta. Eppure ci troviamo al cospetto di un annuncio del tutto datato, visto che i servizi in questione ...