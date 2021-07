Scarseggiano le prenotazioni | i centri vaccinali anti Covid devono riorganizzarsi E alcuni giorni saranno chiusi

Advertising

PESARO - Si riorganizza l'attività vaccinale negli hub da qui ad agosto. Sedi vaccinali che, come indicato dall'ultima direttiva Asur, sono pronte a ridurre le sedute, Pesaro compresa, dato che ad ......di Green Pass per accedere a servizi come ristoranti e treni ( ne derivato un boom di... In alcune zone del mondo i vaccini, ma se non si vaccina in tutto il mondo, altre ...Partenza complicata per l'Italia e le vacanze degli italiani, come fare il vaccino in vacanza? La situazione regione per regione.L’appello di scienziati e Regione. Intanto i vaccini scarseggiano: sospese per almeno un mese le consegne di J&J e Astrazeneca ...