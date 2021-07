San Francesco d’Assisi compie quasi 800 anni di santità (Di venerdì 16 luglio 2021) Per tutti i frati e la comunità francescana è un giorno di grande festa per una ricorrenza assai speciale che riguarda il poverello di Assisi. Era il 16 luglio del 1228 quando il Papa dichiarava Francesco Santo. Non solo la chiesa, ma anche l’arte, oltre alla popolare fede, ha ricordato e ricorda ancora, il Poverello L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 luglio 2021) Per tutti i frati e la comunità francescana è un giorno di grande festa per una ricorrenza assai speciale che riguarda il poverello di Assisi. Era il 16 luglio del 1228 quando il Papa dichiaravaSanto. Non solo la chiesa, ma anche l’arte, oltre alla popolare fede, ha ricordato e ricorda ancora, il Poverello L'articolo proviene da La Luce di Maria.

