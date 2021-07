Roma | trasportava illegalmente rifiuti speciali | nei guai 60enne

(Di venerdì 16 luglio 2021)- Gli agenti della Polizia Locale del Gpit ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) durante un servizio di pattugliamento su via Cristoforo Colombo hanno fermato un autocarro checalcinacci e materiali di risulta. Leggi anche:, due giovani rom tentano di occupare una casa I controlli della Polizia Locale Nel corso degli accertamenti, gli operanti hanno appurato che il conducente, un cittadino italiano di circa 60 anni, stava svolgendo l’attività di trasporto senza regolare autorizzazione. L’uomo ha infatti esibito una documentazione riferita ad un altro mezzo. Per tale ragione è scattata la denuncia per trasporto ...

Roma, trasportava illegalmente rifiuti speciali: nek guai 60enne

