Pupi Avati: ”Cda Rai torni a rappresentare paese, chi lo pretende ha ragione” (Di venerdì 16 luglio 2021) ”Il Consiglio di Amministrazione della Rai deve tornare ad avere un ruolo, deve rappresentare il paese e quindi non può essere rappresentato da una persona sola, come è stato con Salini e come sarà tra un po’. E chi pretende di esserci ha ragione”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Pupi Avati sulle polemiche politiche in corso dopo il voto di Camera e Senato che non ha portato in Cda un rappresentante di Fdi. ”Più è ecumenico è più il Cda è rappresentativo del paese -sottolinea il regista – La Rai deve tornare a rappresentare il paese – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) ”Il Consiglio di Amministrazione della Rai deve tornare ad avere un ruolo, deveile quindi non può essere rappresentato da una persona sola, come è stato con Salini e come sarà tra un po’. E chidi esserci ha”. E’ quanto afferma all’Adnkronossulle polemiche politiche in corso dopo il voto di Camera e Senato che non ha portato in Cda un rappresentante di Fdi. ”Più è ecumenico è più il Cda è rappresentativo del-sottolinea il regista – La Rai deve tornare ail– ...

Advertising

massimocacciap1 : 'MI DISPIACE MOLTISSIMO...CI HO LAVORATO INSIEME COME ATTORE SUL SET DEL FILM LA VIA DEGLI ANGELI DI PUPI AVATI...R… - robertosabatin4 : @giuppyglobo Storie di una vita vissuta come in un romanzo. Da film di Pupi Avati. O da Amarcord fi Fellini.????????? - agostino_paola : @NetflixIT L'unico che ho visto: 'La Casa dalle finestre che ridono' di Pupi Avati. Se ci penso, sto ancora male. E… - VaLsaSsInaNews1 : @NetflixIT La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati - avadesordre : #AdessoInTv PremiumCinema3 #IlFiglioPiùPiccolo Pupi Avati disegna uno spaccato puntuale dell’Italia gaglioffa e man… -