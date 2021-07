PlayStation e Netflix insieme contro Xbox Game Pass è l'ultimo clamoroso rumor (Di venerdì 16 luglio 2021) PlayStation e Netflix stanno per collaborare per rivaleggiare con Xbox Game Pass? Questo è ciò che sembra suggerire un nuovo clamoroso leak. Ieri, un nuovo report ha rivelato che Netflix sta pianificando di iniziare a offrire videogiochi, in quello che presumibilmente sarebbe un servizio simile a Xbox Game Pass, che viene spesso definito "il Netflix dei videogiochi". Passa solo un giorno e ora c'è motivo di credere che PlayStation possa essere coinvolta in questo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021)stanno per collaborare per rivaleggiare con? Questo è ciò che sembra suggerire un nuovoleak. Ieri, un nuovo report ha rivelato chesta pianificando di iniziare a offrire videogiochi, in quello che presumibilmente sarebbe un servizio simile a, che viene spesso definito "ildei videogiochi".a solo un giorno e ora c'è motivo di credere chepossa essere coinvolta in questo ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #PlayStation e #Netflix insieme contro #XboxGamePass? - Eurogamer_it : #PlayStation e #Netflix insieme contro #XboxGamePass? - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Il servizio di cloud gaming di Netflix è in sviluppo con il nome in codice #Shark e potrebbe includere le esclusive PlayStat… - Bambinoboom : Netflix, clamoroso: il servizio di gaming riprodurrà i giochi PlayStation? Possibile accordo con Sony! @IGNitalia - IGNitalia : Il servizio di cloud gaming di Netflix è in sviluppo con il nome in codice #Shark e potrebbe includere le esclusive… -