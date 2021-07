“Parlamento mondiale per affrontare disarmo, cambiamenti climatici e pandemie”: la proposta di Mario Capanna per i bisogni “dei popoli” (Di venerdì 16 luglio 2021) Un Parlamento mondiale per affrontare le sfide del futuro, dal cambiamento climatico, alle pandemie, al disarmo. Il tema, considerato da molti utopico, è al centro delle riflessioni contenute nel libro “Un Parlamento mondiale. Perché l’umanità sopravviva”, a cura di Mario Capanna, Fabio Minazzi e Stefania Barile, edito da Santelli. Il volumetto, arrivato in libreria il 1 luglio, è stato presentato presso la biblioteca del Senato. “La svolta è immaginare di dar vita a un’assise planetaria, che al contrario dell’Onu che rappresenta gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Unperle sfide del futuro, dal cambiamento climatico, alle, al. Il tema, considerato da molti utopico, è al centro delle riflessioni contenute nel libro “Un. Perché l’umanità sopravviva”, a cura di, Fabio Minazzi e Stefania Barile, edito da Santelli. Il volumetto, arrivato in libreria il 1 luglio, è stato presentato presso la biblioteca del Senato. “La svolta è immaginare di dar vita a un’assise planetaria, che al contrario dell’Onu che rappresenta gli ...

Advertising

GiusEvangelista : RT @SenatoStampa: In #SalaCapitolare, oggi, convegno “Un Parlamento mondiale è un'utopia?', promosso da sen. @GianniMarilotti, Presidente C… - ignacioolguin : RT @SenatoStampa: In #SalaCapitolare, oggi, convegno “Un Parlamento mondiale è un'utopia?', promosso da sen. @GianniMarilotti, Presidente C… - SenatoStampa : In #SalaCapitolare, oggi, convegno “Un Parlamento mondiale è un'utopia?', promosso da sen. @GianniMarilotti, Presid… - RezdoraB : RT @Europarl_IT: ??? Giornata #Mondiale della #Popolazione: il calo demografico potrebbe mettere a dura prova l’UE. Il Parlamento europeo… - ShibapokoI : RT @TanRiddle2: Appello a tutti i Gay: siamo riusciti a far diventare Orietta Berti una icona mondiale, direi che a prossime elezioni possi… -