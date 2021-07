Olimpiadi: Bach depone corona fiori a Hiroshima, 'non abbiamo nulla a che fare con la politica' (Di venerdì 16 luglio 2021) Tokyo, 16 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach ha visitato Hiroshima nonostante le proteste che sostenevano che stava usando la storia della città giapponese per scopi politici. Bach ha deposto una corona di fiori e ha osservato un minuto di silenzio al parco della pace in ricordo della bomba atomica sganciata sulla città alla fine della seconda guerra mondiale. I Giochi Olimpici, ritardati a causa della pandemia di coronavirus, apriranno la prossima settimana a Tokyo nonostante le preoccupazioni della popolazione giapponese che potrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Tokyo, 16 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomasha visitatononostante le proteste che sostenevano che stava usando la storia della città giapponese per scopi politici.ha deposto unadie ha osservato un minuto di silenzio al parco della pace in ricordo della bomba atomica sganciata sulla città alla fine della seconda guerra mondiale. I Giochi Olimpici, ritardati a causa della pandemia divirus, apriranno la prossima settimana a Tokyo nonostante le preoccupazioni della popolazione giapponese che potrebbero ...

Advertising

zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021: Thomas Bach chiede al Primo Ministro giapponese l’ingresso di spettatori se la situazione Cov… - OA_Sport : Olimpiadi Tokyo 2021: Thomas Bach non ha perso la speranza di avere pubblico in caso di miglioramenti in Giappone - ZenatiDavide : Olimpiadi, il presidente del Cio al Giappone:”Riaprite a spettatori”: Il presidente del Comitato olimpico internazi… - sportface2016 : #Tokyo2020 , #Bach: 'Chiedo alla popolazione giapponese di trasmettere calore agli atleti' - sportmediaset : #Tokyo2020, Bach: 'Gli atleti su podio si dovranno premiare da soli'. #SportMediaset -