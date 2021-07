“Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese”: le parole dette a Harry prima del matrimonio con Meghan (Di venerdì 16 luglio 2021) Parenti serpenti. Con veleno della tradizione Windsor. Ancora su Meghan Markle. E ancora sul principe Harry. Dopo oramai un paio d’anni dal matrimonio, liti furibonde, fughe in Canada e in California, megainterviste antireali con Oprah Winfrey, ecco che arriva la conferma tra le più banali, e tra le più velenose. “Non sposarla, è inadatta a te e per il Paese”. La frase è stata ufficialmente attribuita alla zia di Harry, la principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta. L’“aspetta un pochino e conoscila meglio”, consiglio del fratello William, è oramai roba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Parenti serpenti. Con veleno della tradizione Windsor. Ancora suMarkle. E ancora sul principe. Dopo oramai un paio d’anni dal, liti furibonde, fughe in Canada e in California, megainterviste antireali con Oprah Winfrey, ecco che arriva la conferma tra le più banali, e tra le più velenose. “Non, èa te e per il”. La frase è stata ufficialmente attribuita alla zia di, la principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta. L’“aspetta un pochino e conoscila meglio”, consiglio del fratello William, è oramai roba ...

