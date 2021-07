Maria De Filippi e lo ‘sgarro’ di Maurizio Costanzo: “Gli ho trovato Nutella Buscuits nel portaocchiali” (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è un nuovo esilarante capitolo dell’infinta saga che lega Maurizio Costanzo e le diete e a scriverlo è Maria De Filippi: nella sua ultima intervista, rilascia al settimanale Oggi, la conduttrice rivela infatti il nuovo «sgarro» del decano dei giornalisti italiani, che le escogita tutte pur di concedersi qualche sfizio, arrivando persino a nascondere biscotti e caramelle nei posti più impensabili. L’ultimo rifugio segreto? Il portaocchiali. «Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali. Solo che lui nega. Sostiene che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è un nuovo esilarante capitolo dell’infinta saga che legae le diete e a scriverlo èDe: nella sua ultima intervista, rilascia al settimanale Oggi, la conduttrice rivela infatti il nuovo «sgarro» del decano dei giornalisti italiani, che le escogita tutte pur di concedersi qualche sfizio, arrivando persino a nascondere biscotti e caramelle nei posti più impensabili. L’ultimo rifugio segreto? Il. «Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e treBiscuits nascosti nel. Solo che lui nega. Sostiene che ...

