Libero De Rienzo | chi è cosa fa Marcella | moglie dell’attore morto a 44 anni E i loro 2 figli

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - BordignonAngelo : RT @cris_cersei: 16 luglio: Libero De Rienzo, 44 anni, infarto. #nessunacorrelazione? ?? - steROSSONER : RT @AlfioKrancic: -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

De, scomparso a 44 anni per un infarto, interpretò nel 2001 uno dei ruoli più amati in 'Santa Maradona', pellicola di Marco Ponti. Ruolo che valse all'attore il David di Donatello. ...L'attoreDe, originario di Napoli, è morto a soli 44 anni. Un infarto se lo è portato via nella notte tra il 15 e il 16 luglio. Lascia la moglie Marcella Mosca, di professione costumista, e due ...Anna Foglietta si è unita al cordoglio social per la morte di Libero De Rienzo, l’attore napoletano stroncato da un infarto a 44 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato da un amico nella sua casa ...Le reazioni sui social alla morte improvvisa di Libero De Rienzo: i post di attori, attrici e registi, da Stefano Accorsi a Edoardo Leo, da Vanessa Incontrada a Nicolangelo Gelormini, che lo aveva dir ...