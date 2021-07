Lautaro Martinez e Agustina pronti a lanciare il lorovino

Advertising

infoitsport : Lautaro Martinez-Inter, obiettivo rinnovo. Possibili offerte dalla Spagna – TS - internewsit : Lautaro Martinez-Inter, obiettivo rinnovo. Possibili offerte dalla Spagna - TS - - TheNakedGoldoni : RT @incognitarvo: LAUTARO MARTINEZ FIGLIO DI UNA GRANDE E LURIDA MIGNOTTONA - incognitarvo : LAUTARO MARTINEZ FIGLIO DI UNA GRANDE E LURIDA MIGNOTTONA - OfficialRei7 : Kaio Jorge segna in Coppa: Milanisti: portacelo Paolo figlio di Cesare, madò questo è un futuro pallone d’oro, altro che Lautaro Martinez. -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

MENDOZA (AREGENTINA) - Dal campo ai campi:fa gol all'interno del rettangolo verde e fuori. L'attaccante dell'Inter, dopo aver trionfato in Coppa America con l' Albiceleste , si trova in Argentina dove sta trascorrendo le ...Un giocatore che può fare da spalla sia a Romelu Lukaku che a, e per questo, per caratteristiche, potrebbe essere una terza punta perfetta per rinforzare l'attacco dell'Inter nella ...L'agente di Lautaro Martinez e l'Inter sono in continua trattativa: le novità sul caso del calciatore fresco di scudetto e Copa America.E mentre si vocifera di un interessamento del Chelsea per Lukaku, resta da risolvere la grana legata al rinnovo di Lautaro Martinez. Il fresco vincitore della Copa America con l’Argentina è ...