La proposta Orlando sulle multe alle multinazionali in fuga convince i 5s, meno la Lega (Di venerdì 16 luglio 2021) La proposta l’ha lanciata il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista a La Stampa: “Bisogna responsabilizzare di più le imprese e Legarle con più forza al Paese nel quale operano e dal quale ricevono sussidi”. Detta con un titolo: più sanzioni per le multinazionali in fuga dall’Italia. In modo più corretto sanzioni, senza più, perché come riconosce lo stesso ministro quelle attuali non funzionano. Era il 2 luglio 2018 quando Giuseppe Conte e i 5 stelle festeggiavano la norma anti-delocalizzazione inserita nel decreto Dignità approvato dal Consiglio dei ministri. Tre anni dopo quella norma non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Lal’ha lanciata il ministro del Lavoro Andreain un’intervista a La Stampa: “Bisogna responsabilizzare di più le imprese erle con più forza al Paese nel quale operano e dal quale ricevono sussidi”. Detta con un titolo: più sanzioni per leindall’Italia. In modo più corretto sanzioni, senza più, perché come riconosce lo stesso ministro quelle attuali non funzionano. Era il 2 luglio 2018 quando Giuseppe Conte e i 5 stelle festeggiavano la norma anti-delocalizzazione inserita nel decreto Dignità approvato dal Consiglio dei ministri. Tre anni dopo quella norma non ...

Advertising

CarloCalenda : Guarda guarda anche il Ministro Orlando si schiera per quella che veniva definita dai soliti noti una proposta schi… - HuffPostItalia : La proposta Orlando sulle multe alle multinazionali in fuga convince i 5s, meno la Lega - spike_sr71 : RT @CarloCalenda: Guarda guarda anche il Ministro Orlando si schiera per quella che veniva definita dai soliti noti una proposta schiavista… - AvvMitidieri : RT @CarloCalenda: Guarda guarda anche il Ministro Orlando si schiera per quella che veniva definita dai soliti noti una proposta schiavista… - Plinuz : RT @CarloCalenda: Guarda guarda anche il Ministro Orlando si schiera per quella che veniva definita dai soliti noti una proposta schiavista… -