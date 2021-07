Indice Rt sale da 0 | 66 a 0 | 91 | 19 regioni a rischio moderato | basso solo per due

Advertising

_carIotta : RT @FQLive: #ULTIMORA Report Iss: 'Indice Rt sale a 0,91. Aumenta la circolazione della variante delta' - Mega_Fauna : RT @FQLive: #ULTIMORA Report Iss: 'Indice Rt sale a 0,91. Aumenta la circolazione della variante delta' - marziodb : RT @FQLive: #ULTIMORA Report Iss: 'Indice Rt sale a 0,91. Aumenta la circolazione della variante delta' - il_brigante07 : RT @FQLive: #ULTIMORA Report Iss: 'Indice Rt sale a 0,91. Aumenta la circolazione della variante delta' - Marilenapas : RT @FQLive: #ULTIMORA Report Iss: 'Indice Rt sale a 0,91. Aumenta la circolazione della variante delta' -

Ultime Notizie dalla rete : Indice sale

Adnkronos

La variante Delta sta scombinando le carte in Italia: torna a risalire in Italia l'Rt che si è attestato a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando era a 0.66. E' quanto si apprende dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid.Stando alla bozza del monitoraggio dell'ISS di venerdì 16 luglio l'di contagio a livello nazionale è salito a 0.91 (settimana scorsa era pari a 0.66 e quella ancora precedente a 0.63). In ...Dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid, si apprende un aumento rispetto alla scorsa settimana dell’indice Rt che da 0.66 sale a 0.91. Con l’allentamento delle restrizioni da un ..."Il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato” si legge nel report. "L’impa ...