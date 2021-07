Incertezza sui tempi di Android 12 per i Samsung Galaxy: la situazione (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è ancora grossa Incertezza sui tempi di rilascio dell’aggiornamento con Android 12 per i vari Samsung Galaxy che dovrebbero risultare compatibili con il pacchetto software. Tutto nasce dal fatto che il produttore coreano, ad oggi, non ha annunciato le proprie intenzioni per quanto concerne il programma beta, facendo sì che non fosse possibile dare continuità a quanto riportato nei giorni scorsi. Proviamo a fare il punto sui principali modelli che dovrebbero godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Cosa aspettarsi sui tempi di rilascio dell’aggiornamento con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è ancora grossasuidi rilascio dell’aggiornamento con12 per i variche dovrebbero risultare compatibili con il pacchetto software. Tutto nasce dal fatto che il produttore coreano, ad oggi, non ha annunciato le proprie intenzioni per quanto concerne il programma beta, facendo sì che non fosse possibile dare continuità a quanto riportato nei giorni scorsi. Proviamo a fare il punto sui principali modelli che dovrebbero godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Cosa aspettarsi suidi rilascio dell’aggiornamento con ...

cons_mascherato : 1/3 notizia di ieri sera: purtroppo, nuovo ricorso al TAR sul nuovo regolamento elettorale, stavolta sull’interpret… - MarastiMattia : Risposta: boh. Draghi parlò di rischio ragionato (oserei dire incertezza). Bonetti disse che ci sarebbe stato un au… - FedericoLuc24 : Invece di parlare del #greenpass obbligatorio per luoghi pubblici, perché non vi prendete la responsabilità per la… - ascialpi59 : - LaStefyMesso : RT @FerdinandoC: È giunto il momento che qualcuno si occupi del vero tema del giorno dopo: quante persone, dopo l’ultimo rigore parato da D… -