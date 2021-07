GreenPass solo dopo due dosi e nuovi parametri "anti giallo": la settimana decisiva del Governo (Di venerdì 16 luglio 2021) Aumentano i contagi tra i giovani, mentre due milioni e mezzo di italiani tra gli over 60 sono ancora senza vaccino e - con i parametri attuali - alcune Regioni rischiano la zona gialla. Il Governo si... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 luglio 2021) Aumentano i contagi tra i giovani, mentre due milioni e mezzo di italiani tra gli over 60 sono ancora senza vaccino e - con iattuali - alcune Regioni rischiano la zona gialla. Ilsi...

Advertising

Giorgiolaporta : Avevamo giurato che non avremmo mai più vietato a questa o quella persone di entrare in un bar, in un ristorante de… - ladyonorato : La proposta di subordinare all’esibizione del #greenpass le attività sociali dei cittadini è dettata da un solo fin… - fanpage : #GreenPass scaricabile solo dopo due dosi di vaccino - Niko_VI : @fdragoni Ma se uno non ha il #greenpass può essere arrestato? ?? Io credo solo arresti domiciliari ma chiedo... - LibertiMauda : RT @CleliaMussari: Io vorrei solo sapere: se una persona ha il diritto di non vaccinarsi, io ho il diritto di sapere se ho a che fare con p… -