“Finalmente i miei amori”. L’abbraccio più bello dopo la batosta, il vip ha ritrovato il sorriso con la moglie e i figli (Di venerdì 16 luglio 2021) Per lui non è stato un Europeo esaltante. Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della ‘Roja’, la nazionale spagnola, non è arrivata soltanto l’eliminazione con l’Italia in semifinale. Prima le minacce di morte da parte dei tifosi spagnoli a seguito di prestazioni non eccelse del giocatore. Sulla questione anche il ct Luis Enrique preferì non rilasciare dichiarazioni, dicendo soltanto che se ne sarebbe dovuta occupare la polizia. Ma non solo. Proprio durante la partita con gli azzurri, dopo il gol segnato da Morata che è valso il pareggio, sono stati i tifosi dell’Italia a inviare messaggi. Stavolta insulti all’indirizzo della moglie, la modella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Per lui non è stato un Europeo esaltante. Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della ‘Roja’, la nazionale spagnola, non è arrivata soltanto l’eliminazione con l’Italia in semifinale. Prima le minacce di morte da parte dei tifosi spagnoli a seguito di prestazioni non eccelse del giocatore. Sulla questione anche il ct Luis Enrique preferì non rilasciare dichiarazioni, dicendo soltanto che se ne sarebbe dovuta occupare la polizia. Ma non solo. Proprio durante la partita con gli azzurri,il gol segnato da Morata che è valso il pareggio, sono stati i tifosi dell’Italia a inviare messaggi. Stavolta insulti all’indirizzo della, la modella ...

