Emissioni - Unrae | Perplessi per le proposte Commissione Ue | serve pragmatismo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lasciache, da un lato, si dichiari il massimo ma esclusivo supporto alla mobilita elettrica per i veicoli di nuova immatricolazione, mentre dall'altro ci sia la totale inosservanza del principio di neutralita tecnologica: quel grande malato che e il parco veicolare circolante in Europa, e in particolare in Italia, ha invece bisogno di un mix di soluzioni molto piu ampio, che affronti i problemi cone senza ideologie, puntando alla massimizzazione dei risultati nel minor tempo possibile: così Andrea Cardinali, direttore generale dell'(l'associazione delle Case estere presenti in Italia) commenta la recente ...