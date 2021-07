(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Ennesimo episodio di aggressione di unverso il personale di Polizia Penitenziaria di. Questa volta a farne le spese è stato Assistente capo della Polizia Penitenziaria, accorso in difesa del medico delaggredito da un”. Lo riferisce il Si.N.A.P.Pe, sindacato nazionale autonomo della polizia penitenziaria. “Ieri, infatti, nel Reparto detentivo Tevere, unnuovo giunto per essere assegnato alla Articolazione di Salute Mentale della struttura samaritana, durante la ...

Advertising

anteprima24 : ** Detenuto aggredisce agente nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ** - irpiniatimes1 : Ancora violenza nelle carceri della Campania, detenuto aggredisce agente a S. Maria Capua Vetere - news_rimini : Detenuto aggredisce agente della Penitenziaria ferendolo gravemente - Scisciano : Carcere Santa Maria C.V., detenuto psichiatrico ingoia pila e aggredisce un poliziotto penitenziario.… - francobus100 : Carcere S.M. Capua Vetere, detenuto ingoia pila e aggredisce un poliziotto -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuto aggredisce

... mensa infestata dalle mosche LOTTA TRA BANDE Carcere Santa Maria Capua Vetere, 'Spedizione punitiva organizzata: nessuno si è tirato indietro' CRONACA Carcere di Sulmona,tre ...Accompagnato in infermeria, l'uomo ha tentato di aggredire il medico , che si è salvato grazie ad un assistente capo coordinatore che è intervenuto per riportare alla calma il. ' Il recluso ...Il Sappe denuncia ancora una violenza: agente aggredito in carcere a Santa Maria Capua Vetere al centro di polemiche per i pestaggi ai detenuti ...“Ancora una volta una aggressione di un detenuto verso il personale di Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere e’ costata 15 giorni di prognosi ad un Assistente capo della Polizia ...