Covid in Campania, le stime di De Luca: «L'immunità raggiunta entro ottobre» (Di venerdì 16 luglio 2021) «entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni 600mila seconde dosi nell'ambito dei 6 milioni. entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 luglio 2021) «il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni 600mila seconde dosi nell'ambito dei 6 milioni.il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie...

Advertising

HuffPostItalia : 'Farò il vaccino ad agosto. Il Covid durerà 10 anni. La mascherina la useranno solo in Campania' - Agenzia_Ansa : Sono Sicilia, Sardegna e Veneto le tre Regioni con l'incidenza più alta nel periodo di riferimento relativo alla se… - Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - SkyTG24 : Covid, De Luca: “In Campania immunità di gregge entro ottobre” - anteprima24 : ** #Covid, De Luca annuncia: 'In Campania immunità entro ottobre' ** -