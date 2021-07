Calcio Napoli | iniziato il ritiro di Dimaro | calciomercato ancora fermo

Advertising

LaStampa : Indagati dalla procura di Napoli il presidente e vice presidente “mancati” del Novara calcio - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - antonellaa262 : Luciano Spalletti parla nella prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Folgarida: “Io ho in mente un Napoli che… - spaziocalcio : Il #Napoli definisce lo staff tecnico di Luciano #Spalletti. Cambia lo sponsor tecnico: sarà EA7 - sangazzurr : RT @jo19N26: Almeno gli altri anni il ritiro della SSCN era solo una sagra di paese cafona e deprimente. Oggi, è l’emblema di un club che… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

... nel quale, dopo aver assaporato le luci della ribalta internazionale, sembra essere scattato un qualcosa che potrebbe non combaciare con la sua lunghissima militanza al. In realtà, ...DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la prima conferenza stampa in ritiro per il neo allenatore del, Luciano Spalletti . Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti dopo i primi giorni di ritiro. Presenti in sala anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli."De Laurentiis non le sbaglia le cose, qui si parla di un giocatore che ha fatto 35 tra gol e assist". A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto Marco Bucciantini, g ...L'Inter segue da vicino uno dei giocatori di prospettiva del calcio brasiliano. Non rinnoverà il contratto con il Santos.