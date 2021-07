Bernardeschi e Veronica Ciardi: il cantante del matrimonio è un volto noto di Amici (Di venerdì 16 luglio 2021) Al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno fatto rumore sia le assenze che le presenze. Sarah Nile ha pubblicato un lungo sfogo dopo aver scoperto di non essere stata invitata e molti fan del calciatore e dell’ex gieffina hanno invece notato la presenza di un altro protagonista del GF 10, Maicol Berti. Non soltanto Grande Fratello, perché alla festa c’era anche un po’ di Amici di Maria De Filippi. I follower dei due sposini hanno riconosciuto il cantante del matrimonio, che è un volto noto della settima edizione di ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 luglio 2021) Aldi Federicohanno fatto rumore sia le assenze che le presenze. Sarah Nile ha pubblicato un lungo sfogo dopo aver scoperto di non essere stata invitata e molti fan del calciatore e dell’ex gieffina hanno invece notato la presenza di un altro protagonista del GF 10, Maicol Berti. Non soltanto Grande Fratello, perché alla festa c’era anche un po’ didi Maria De Filippi. I follower dei due sposini hanno riconosciuto ildel, che è undella settima edizione di ...

