Atp Amburgo 2021 | programma e orari di sabato 17 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di17, per ciò che concerne l’Atp 500 di. Lo scenario tedesco ospiterà innanzitutto la finale di doppio tra Krawietz/Tecau e Cerretani/Verdugo, per poi offrire lo scontro serbo tra Filip Krajinovic e Laslo Djere; in chiusura diprevista la seconda semifinale di giornata, caratterizzata dalle giocate di Pablo Carreno Busta e di uno tra Benoit Paire e Federico Delbonis. Di seguito lazione completa. CENTRE COURT dalle ore 11.00 – (1) Krawietz/Tecau vs ...

Advertising

sportface2016 : #AtpAmburgo 2021: #Tsitsipas eliminato ai quarti di finale, #Krajinovic la spunta in tre set - livetennisit : ATP Amburgo, Bastad e Newport: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - zazoomblog : ATP Amburgo 2021 Pablo Carreno Busta e Dusan Lajovic ai quarti di finale vince Benoit Paire - #Amburgo #Pablo… - BroginiAlessio : É una notizia che ho dovuto controllare almeno una decina di volte, che non sembrava potesse essere vera e attendib… - Ubitennis : ATP Amburgo: Carreno Busta e Lajovic ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Amburgo

E' uno Stefanos furioso quello che esce nei quarti di finale dell'500 di. Ancora non perfettamente rodato dopo la pausa "erbosa", il greco, testa di serie n.1 del torneo, si è trovato di fronte un Filip Krajinovic al meglio della sua solidità e non è ...Stefanos Tsitsipas ha terminato anzitempo il suo percorso all'500 di2021 , estromesso ai quarti di finale da Filip Krajinovic attraverso il punteggio di 3 - 6, 6 - 1, 6 - 3 . Il tennista greco, testa di serie numero 1 del torneo, ha espresso un ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 17 luglio, per ciò che concerne l'Atp 500 di Amburgo 2021. In campo Pablo Carreno Busta ...E’ uno Stefanos furioso quello che esce nei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Ancora non perfettamente rodato dopo la pausa “erbosa”, il greco, testa di serie n.1 del torneo ...