Alluvione senza precedenti in Germania e Belgio: decine di vittime, 1.300 dispersi (Video) (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Un Alluvione devastante quella che ha colpito Germania e Belgio. Nel primo caso è salito ancora il drammatico bilancio delle vittime: almeno 81 morti. Spaventoso anche il numero dei dispersi: 1.300 persone irreperibili nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato. Le autorità del Lander più devastato dall’Alluvione specificano che in quell’area le vittime sono 50. “Il numero delle vittime è salito a 50”, mentre ieri se ne contavano 28, fa sapere il portavoce del ministero dell’Interno della regione, Timo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Undevastante quella che ha colpito. Nel primo caso è salito ancora il drammatico bilancio delle: almeno 81 morti. Spaventoso anche il numero dei: 1.300 persone irreperibili nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato. Le autorità del Lander più devastato dall’specificano che in quell’area lesono 50. “Il numero delleè salito a 50”, mentre ieri se ne contavano 28, fa sapere il portavoce del ministero dell’Interno della regione, Timo ...

