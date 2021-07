Abusi su ragazzina, divieto di avvicinamento per seminarista (Di venerdì 16 luglio 2021) Per aver violentato una ragazzina di 15 anni un seminarista di 26 anni, aiuto del parroco e addetto alla gestione dell'oratorio in un comune del milanese, ha ricevuto una misura dell'obbligo di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 luglio 2021) Per aver violentato unadi 15 anni undi 26 anni, aiuto del parroco e addetto alla gestione dell'oratorio in un comune del milanese, ha ricevuto una misura dell'obbligo di ...

Violenze di gruppo su minori: "Ammetto, l'ho palpeggiata" ...di karate di Lonato del Garda già condannato in via definitiva a nove anni e due mesi per abusi ai ... L'ex ragazzina " oggi 24enne " con il docente ebbe una relazione e stando alla sua versione e alla ...

Abusi su ragazzina, divieto di avvicinamento per seminarista Agenzia ANSA Abusi, agli arresti domiciliari un sacerdote milanese La notizia l'ha data la stessa arcidiocesi di Milano, con un comunicato. la Squadra mobile della Questura di Milano ha arrestato don Emanuele Tempesta, sacerdote della Diocesi, il quale si trova ora a ...

