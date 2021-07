Whirlpool | i sindacati incontrano Draghi | decisione azienda “grave e inaccettabile sgarbo istituzionale”

Advertising

Radio1Rai : ??#Whirlpool di Napoli Dura reazione dei sindacati all’annuncio del licenziamento collettivo. #Draghi ha incontrato… - fofino3 : RT @LAlternativaCE: Con sblocco Draghi ha aiutato #Whirlpool per 340 #licenziamenti. Whirlpool dice NO anche alle 13 settimane di cassa int… - LuisellaLuis : RT @CiaoNando: Dimenticano di dire ad #Agora' che con il governo #Conte #DiMaio raggiunse l'accordo con la #Whirlpool senza l'apporto con… - StefanoFebbo : RT @gennaro38069406: 'Grazie Draghi' Whirlpool licenzia 300 dipendenti. E i Sindacati? Zitti! - marcelloriga486 : RT @gennaro38069406: 'Grazie Draghi' Whirlpool licenzia 300 dipendenti. E i Sindacati? Zitti! -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool sindacati

Riconvocherò un tavolo in tempi brevi, ora subito interlocuzioni con. L'azienda non può ...in questi 26 mesi ha triplicato i profitti realizzando 5 milioni di prodotti". "Nel giro ...Riconvocherò un tavolo in tempi brevi, ora subito interlocuzioni con. L'azienda non può ...in questi 26 mesi ha triplicato i profitti realizzando 5 milioni di prodotti". "Nel giro ...Dopo mesi in cui non potevano farlo, ora diverse multinazionali hanno annunciato la chiusura licenziando centinaia di lavoratori ...(Teleborsa) - Ieri, in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al carcere di Santa Maria Capua Vetere, una delegazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool.