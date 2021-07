Tre positivi dopo il concerto al Carroponte: l’Ats invita 900 persone a fare il tampone. Polemica col gestore su tempi e comunicazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Stasera al Carroponte di Sesto San Giovanni è atteso Piero Pelu. L’evento sarà “attenzionato” anche da un punto di vista sanitario perché il primo luglio, proprio a seguito del concerto del rapper Mecna all’arena, si sono scoperti tre casi di positivi. La notizia si diffonde a distanza di due settimane, quando Ats – giusto due giorni fa – ha inviato comunicazioni ai presenti registrati invitandoli a fare il tampone gratuito presso 15 ambulatori indicati. I casi individuati finora sono tre, tutti seduti nella stessa fila, uno non è vaccinato e gli altri due erano in attesa di richiamo. E’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Stasera aldi Sesto San Giovanni è atteso Piero Pelu. L’evento sarà “attenzionato” anche da un punto di vista sanitario perché il primo luglio, proprio a seguito deldel rapper Mecna all’arena, si sono scoperti tre casi di. La notizia si diffonde a distanza di due settimane, quando Ats – giusto due giorni fa – ha inviato comunicazioni ai presenti registratindoli ailgratuito presso 15 ambulatori indicati. I casi individuati finora sono tre, tutti seduti nella stessa fila, uno non è vaccinato e gli altri due erano in attesa di richiamo. E’ ...

