Temptation Island 2021: Claudia e Ste hanno finto? Le dichiarazioni che infiammano il pubblico (Di giovedì 15 luglio 2021) Rischiavano di non essere celebrate le nozze di Claudia e Ste, protagonisti di Temptation Island 2021. Claudia , infatti, era molto dubbiosa e propensa ad annullare il matrimonio fissato per il 7 agosto 2021, mettendo in una situazione complessa anche il fidanzato Ste. Contrariamente a quanto ci si aspettava, la coppia è uscita più unita di prima dal programma e si troveranno a breve davanti l’altare. I due hanno rilasciato delle importanti dichiarazioni che vedono Claudia rigirare la situazione a proprio vantaggio, sminuendo le parole ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 luglio 2021) Rischiavano di non essere celebrate le nozze die Ste, protagonisti di, infatti, era molto dubbiosa e propensa ad annullare il matrimonio fissato per il 7 agosto, mettendo in una situazione complessa anche il fidanzato Ste. Contrariamente a quanto ci si aspettava, la coppia è uscita più unita di prima dal programma e si troveranno a breve davanti l’altare. I duerilasciato delle importantiche vedonorigirare la situazione a proprio vantaggio, sminuendo le parole ...

Advertising

Di_di_s : @Gigliol85506920 @stanzaselvaggia Uno show. Non dovrebbe essere Temptation Island. Per dire. - MediasetTgcom24 : 'Temptation Island', la promessa di Claudia e Ste: 'Ricominciamo insieme' #temptationisland - staredovesono : oppure è tommaso di temptation island - giulialucanto : RT @lbuprofene: È da una settimana che sto rimandando le repliche di Temptation island - Maparliamodime2 : Mi correggo, a temptation island non ce la faccio piu a vedere Stefano che insulta qualsiasi ragazza, non solo la sua. -