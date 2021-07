Startup | da Nl Comp imbarcazioni riciclabili fatte di lino

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla passione per la vela e per le tecnologie dei materiali deriva la determinazione dei tre giovani fondatori di Northern Lightosites, lagiuliana che ha deciso di impegnarsi per la salvaguardia del mare, che hanno finalmente trovato una soluzione definitiva al problema del vetroresina: il. Giunte a fine vita, lerealizzate con questi materiali vengono spesso abbandonate nei cantieri, nei porti, o addirittura deliberatamente affondate, con conseguenze negative sulla fauna e la flora marine. Purtroppo, le fibre di vetro richiedono un elevato dispendio energetico, perché possono essere ...

Dalla passione per la vela e per le tecnologie dei materiali deriva la determinazione dei tre giovani fondatori di Northern Light Composites, la startup giuliana che ha deciso di impegnarsi per la salvaguardia del mare, che hanno finalmente trovato una soluzione definitiva al problema del vetroresina: il lino. Giunte a fine vita, le imbarcazioni realizzate con questi materiali vengono spesso abbandonate nei cantieri, nei porti, o addirittura deliberatamente affondate, con conseguenze negative sulla fauna e la flora marine. Non solo la fibra usata da NL Comp è di origine naturale, la resina ... Roma, 15 lug. (Labitalia) - Dalla passione per la vela e per le tecnologie dei materiali deriva la determinazione dei tre giovani fondatori di Northern Light Composites ... Northern Light Composites è una startup italiana che ha deciso di impegnarsi nella salvaguardia del mare e che ha trovato una soluzione definitiva al problema della vetroresina.