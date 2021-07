Scuola, Invalsi: sei studenti pugliesi su dieci sotto la soglia minima in italiano, sette su dieci in matematica Superiori: uno studente su due non conosce a sufficienza l'italiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La pandemia e la dad hanno fatto danni enormi sull’apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle Superiori. Il quadro emerge dal Rapporto Invalsi. Alle medie il 39 per cento degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45 per cento in matematica. Alle Superiori il dato sale rispettivamente al 44 e al 51 con un + 9 per cento. In molte regioni del sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in italiano: Campania e Calabria 64 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 luglio 2021) La pandemia e la dad hanno fatto danni enormi sull’apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle. Il quadro emerge dal Rapporto. Alle medie il 39 per cento deglinon ha raggiunto risultati adeguati in, il dato sale al 45 per cento in. Alleil dato sale rispettivamente al 44 e al 51 con un + 9 per cento. In molte regioni del sud oltre la metà deglinon raggiunge ladi competenze in: Campania e Calabria 64 ...

