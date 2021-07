Saman Abbas | esce il video dell’esecuzione | è lei?

(Di giovedì 15 luglio 2021) Unpotrebbe definitivamente far pensare chesia stata giustiziata dalla famiglia. Adesso gli inquirenti devono capire se si tratta della giovane ragazza pakistana.(Twitter)Un nuovo indizio porta alla scomparsa dis, la ragazza pakistana scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Fin dal primo giorno, le autorità sono certe che nella sparizione della giovane c’entri la famiglia, a causa di aver rifiutato un matrimonio combinato con un lontano cugino più grande didi 12-13 anni. Ma ...

Advertising

Open_gol : Chi indaga non crede all'ipotesi rapimento - Daniele_Manca : «Saman Abbas è sepolta qui nelle serre a Novellara, la troveremo»- Gli investigatori: «Le ricerche sono solo sospes… - LauraMlb7 : «Saman è sepolta qui, ne siamo sicuri: la troveremo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Saman Abbas è sepolta qui nelle serre a Novellara, la troveremo» - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Saman Abbas è sepolta qui nelle serre a Novellara, la troveremo» -

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas

Corriere della Sera

Il corpo diè sepolto tra le serre di Novellara in provincia di Reggio Emilia. E le ricerche sono state interrotte perché chi indaga è in attesa di "un fatto che dia luogo a nuove evidenze ...... responsabili del dossiere informati di ogni passo. Furono questi ultimi, il 20 aprile, a ... Il 22 il maresciallo Lufrano, comandante della stazione, se ne accertò andando proprio dagli. ...Un video potrebbe definitivamente far pensare che Saman Abbas sia stata giustiziata dalla famiglia. Adesso gli inquirenti devono capire se si tratta della giovane ragazza pakistana. Saman Abbas ...Gli investigatori sono convinti che Saman Abbas sia stata seppellita nelle terre di Novellara: le ricerche riprenderanno quando avranno nuovi elementi.