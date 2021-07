Rc Auto | Signorini | ' serve confronto su risarcimento diretto e danni' **

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Sulla Rc, "vorremmo riaprire unsia con l'industria, sia con i consumatori, da estendere anche agli aspetti critici del funzionamento della Convenzione per il. L'obiettivo è favorire prassi uniformi, eque sul piano assicurativo e rispettose dei diritti degli assicurati". Lo sottolinea il Presidente dell'Ivass Luigi Federico, nel suo intervento all'assemblea annuale dell'Ania, segnalando come "un altro elemento importante saranno le regole per ildel danno non patrimoniale conseguente alle lesioni ...

'Maturi i tempi per una riforma del comparto' . Farina ricorda che negli ultimi dieci anni, il prezzo medioe' diminuito da quasi 570 euro nel 2012 a 367 nel marzo 2021. Il gap con gli altri Paesi europei si e' ridotto di quasi l'80% (da 208 euro nel 2013 a 47 nel 2020); anche il divario ...'Interventi a favore dei clienti tuttora in corso' . Le compagnie di assicurazione stanno continuando a ridurre i prezzi dellaanche con interventi "sui contratti attraverso sconti, sospensioni (incrementate di oltre il 40%) e differimento dei termini; si tratta di interventi tuttora in corso". Cosi' la presidente ...Negli ultimi dieci anni il prezzo medio rc auto è diminuito da quasi 570 euro nel 2012 a 367 nel marzo 2021. (ANSA) ...Come parte del pacchetto bp EV Pro, che include tutta una serie di altri vantaggi come l'accesso alla rete di ricarica di bp - bp pulse e assistenza e manutenzione, Zego fornirà la propria assicurazio ...