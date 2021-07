Quando la cocaina viene dal cielo (Di giovedì 15 luglio 2021) La cocaina vien dal cielo. Come i fulmini estivi, come i regali di Natale. Capita spesso, mica solo a Baratili San Pietro, nell'oristanese. Era fine marzo Quando da un Cesna venne lanciato un saccoccio con otto chili e mezzo di polvere. La notizia è stata data ieri assieme a quella dell’arresto del lanciatore maldestro. Il borsone finì sul tetto di una casa. Il botto spaventò gli inquilini che chiamarono i carabinieri. Era partito da Santa Severa, litorale romano, aveva sorvolato il Tirreno, "recapitato" il carico, le forze dell'ordine hanno fatto il viaggio opposto recapitandogli però un paio di manette. A far certe cose serve ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Lavien dal. Come i fulmini estivi, come i regali di Natale. Capita spesso, mica solo a Baratili San Pietro, nell'oristanese. Era fine marzoda un Cesna venne lanciato un saccoccio con otto chili e mezzo di polvere. La notizia è stata data ieri assieme a quella dell’arresto del lanciatore maldestro. Il borsone finì sul tetto di una casa. Il botto spaventò gli inquilini che chiamarono i carabinieri. Era partito da Santa Severa, litorale romano, aveva sorvolato il Tirreno, "recapitato" il carico, le forze dell'ordine hanno fatto il viaggio opposto recapitandogli però un paio di manette. A far certe cose serve ...

