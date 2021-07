Milan, Luis Alberto nel mirino. Lo spagnolo in rottura con la Lazio (Di giovedì 15 luglio 2021) Ormai già da qualche giorno, si parla del problema Luis Alberto per i biancocelesti. Il giocatore spagnolo, in scadenza nel 2025, non si è presentato al primo giorno di raduno comandato da Maurizio Sarri, salvo poi presentarsi oggi per il primo allenamento. La pace tra le parti, però, sembra essere molto lontana, infatti il 10 della Lazio avrebbe chiesto la cessione al direttore Igli Tare che dovrà guardarsi intorno e ascoltare le eventuali offerte per non avere un giocatore scontento in squadra. Il Milan ci prova. Salvo però, l’intervento di Maurizio Sarri, che farà di tutto per convincere il giocatore a ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Ormai già da qualche giorno, si parla del problemaper i biancocelesti. Il giocatore, in scadenza nel 2025, non si è presentato al primo giorno di raduno comandato da Maurizio Sarri, salvo poi presentarsi oggi per il primo allenamento. La pace tra le parti, però, sembra essere molto lontana, infatti il 10 dellaavrebbe chiesto la cessione al direttore Igli Tare che dovrà guardarsi intorno e ascoltare le eventuali offerte per non avere un giocatore scontento in squadra. Ilci prova. Salvo però, l’intervento di Maurizio Sarri, che farà di tutto per convincere il giocatore a ...

