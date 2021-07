Marta Delogu fa chiarezza sul rapporto con Eros Ramazzotti | la verità

Advertising

redazionerumors : Dicevamo che #erosramazzotti fosse in dolce compagnia al mare? Sentite le parole della diretta interessata,… - infoitcultura : Marta Delogu, chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Età e data di nascita, Sorso, TikTok, Instagram - infoitcultura : Marta Delogu sul rapporto con Eros Ramazzotti: “Si tratta solo di una amicizia” - zazoomblog : Eros Ramazzotti fidanzato con una ventiduenne? Marta Delogu fa chiarezza - #Ramazzotti #fidanzato #ventiduenne? - zazoomblog : Eros Ramazzotti fidanzato con una ventiduenne? Marta Delogu fa chiarezza - #Ramazzotti #fidanzato #ventiduenne?… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Delogu

DonnaPress

Fra i gossip a sfondo rosa circolati nel weekend c' quello che coinvolge Eros Ramazzotti e...Eros Ramazzotti è in vacanza in Grecia con i figli ee la giovane aspirante attrice replica al ...Il pubblico è abituato a vedere Michele Hunziker felice e sorridente, sia su Instagram che sul piccolo schermo, ma in pochi sanno che dietro alla sua verve e alla sua simpatia la donna nasconde una vi ...Eros Ramazzotti, lo sfogo sui social del cantante fa pensare: "La verità sta sempre in mezzo...non vi fidate" a che cosa si riferisce?