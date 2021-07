Joe Cole: «Il Chelsea era una squadra simpatica, Mourinho ci trasformò in brutte persone. Ci odiavano tutti» (Di giovedì 15 luglio 2021) “Il Chelsea era una squadra simpatica. Poi arrivò Mourinho”. Joe Cole ricorda, al podcast The Greatest Game di Jamie Carragher, la trasformazione che il tecnico portoghese compì. Li incattivì. Mou arrivò a Stamford Bridge nel 2004. Cole dice che ai Blues c’era una bella atmosfera prima del suo avvento. Lui decise di cambiò l’atteggiamento di tutti: “Odiavamo il Liverpool e odiavamo il Manchester United. E’ quello che ci ha fatto Jose. Ci ha reso persone orribili. Il Chelsea era un bel club prima di Jose. Avevamo un bel bar per i giocatori, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ilera una. Poi arrivò”. Joericorda, al podcast The Greatest Game di Jamie Carragher, la trasformazione che il tecnico portoghese compì. Li incattivì. Mou arrivò a Stamford Bridge nel 2004.dice che ai Blues c’era una bella atmosfera prima del suo avvento. Lui decise di cambiò l’atteggiamento di: “Odiavamo il Liverpool e odiavamo il Manchester United. E’ quello che ci ha fatto Jose. Ci ha resoorribili. Ilera un bel club prima di Jose. Avevamo un bel bar per i giocatori, ...

