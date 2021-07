Green Pass Italia, Salvini: “Ne parleremo se e quando servirà” (Di giovedì 15 luglio 2021) Green Pass in Italia? “Ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Quindi se ce ne sarà la necessità, vedremo se investire in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di una sede della Lega per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia. Il tema Green Pass è di attualità dopo la svolta della Francia: il documento sarà necessario per accedere a servizi e attività commerciali. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021)in? “Nese ece ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Quindi se ce ne sarà la necessità, vedremo se investire in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine dell’inaugurazione di una sede della Lega per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia. Il temaè di attualità dopo la svolta della Francia: il documento sarà necessario per accedere a servizi e attività commerciali. ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Tutte le condizioni da rispettare per il "green pass" italiano Anche in Italia, come in Francia, si potrebbe condizionare al possesso del "green pass" l'accesso a luoghi e servizi, ma nel rispetto di alcune condizioni. Innanzitutto, va dimostrato con trasparenza che la misura sia necessaria e proporzionata rispetto all'attuale situazione.

Licia Ronzulli/ 'Ho ricevuto minacce di morte perchè chiedo obbligo vaccinale' Obbligo vaccinale e green pass , il dibattito su come combattere la pandemia prosegue a spron battuta. Intervenuta a Agorà Estate, Licia Ronzulli ha spiegato: "La mia libertà di non vaccinarmi finisce dove inizia la ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Green pass a restrizioni variabili L'estensione andrà di pari passo con i contagi. Si inizia con i viaggi a lunga percorrenza. Per ora no a bar e ristoranti ...

Covid, news. Uk, oltre 48mila casi. Salvini su Green Pass: ne parleremo se necessario LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Uk, oltre 48mila casi. Salvini su Green Pass: ne parleremo se necessario LIVE ...

