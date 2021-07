Green-pass ‘alla francese’, Gelmini: “Decideremo in cabina di regia, urge incentivare le vaccinazioni” (Di giovedì 15 luglio 2021) A questo punto, più che stare a tergiversare sull’uso del Green pass, sarebbe più opportuno, da parte del governo, di spiegare perché potremmo giungere, di qui a poco, l’‘obbligatorietà’ della vaccinazione. Del resto di altro non si tratta se, come sembra, i nostri istitutori sarebbero rimasti ‘favorevolmente colpiti’ dal modello Macron sul Green-pass, il cui possesso ‘autorizza’ a poter mangiare in un ristorante, andare al cinema o al teatro, e persino viaggiare in treno. Visto dunque che per ottenere il Green-pass bisogna aver espletato la vaccinazione, di fatto chi non ne è in possesso, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) A questo punto, più che stare a tergiversare sull’uso del, sarebbe più opportuno, da parte del governo, di spiegare perché potremmo giungere, di qui a poco, l’‘obbligatorietà’ della vaccinazione. Del resto di altro non si tratta se, come sembra, i nostri istitutori sarebbero rimasti ‘favorevolmente colpiti’ dal modello Macron sul, il cui possesso ‘autorizza’ a poter mangiare in un ristorante, andare al cinema o al teatro, e persino viaggiare in treno. Visto dunque che per ottenere ilbisogna aver espletato la vaccinazione, di fatto chi non ne è in possesso, ...

