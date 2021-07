Game | set | match | guarda gli highlights di Bucks - Suns gara - 4

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nella- 4 delle Finals Nba, i Milwaukeesuperano in casa per 109 - 103 i Phoenixe si portano sul 2 - 2 nella serie.glidella partita

Nella gara-4 delle Finals Nba, i Milwaukee Bucks superano in casa per 109-103 i Phoenix Suns e si portano sul 2-2 nella serie. Guarda gli highlights della ...