Elettra Lamborghini indossa la salopette di jeans, capo must have dell’estate 2021 (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche le salopette di jeans vogliono brillare con l’estate 2021 e la prova arriva anche con Elettra Lamborghini. La cantante mostra ai follower di Instagram moltissimi dei suoi outfit giornalieri e, di recente, ha pubblicato uno scatto con indosso una deliziosa salopette di jeans che è tra i capi must have della bella stagione. Comode per viaggiare o per bere un aperitivo in tranquillità con le amiche, ma anche da portare in spiaggia, le salopette hanno persino incantato il Festival di Cannes grazie a Marion Cotillard. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche ledivogliono brillare con l’estatee la prova arriva anche con. La cantante mostra ai follower di Instagram moltissimi dei suoi outfit giornalieri e, di recente, ha pubblicato uno scatto con indosso una deliziosadiche è tra i capidella bella stagione. Comode per viaggiare o per bere un aperitivo in tranquillità con le amiche, ma anche da portare in spiaggia, lehanno persino incantato il Festival di Cannes grazie a Marion Cotillard. ...

