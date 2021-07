Draghi: “Serve una riforma del sistema penitenziario” (Di giovedì 15 luglio 2021) Ora più che mai, alla luce dei fatti avvenuti a Capua Vetere nell’aprile del 2020 e che hanno visto protagonisti di una vera e propria spedizione punitiva alcuni agenti della polizia penitenziaria, il Presidente Draghi dice: “mai più”. Mai più violenza nei confronti dei reclusi. E, sottolinea il premier, “le indagini in corso stabiliranno le su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Ora più che mai, alla luce dei fatti avvenuti a Capua Vetere nell’aprile del 2020 e che hanno visto protagonisti di una vera e propria spedizione punitiva alcuni agenti della polizia penitenziaria, il Presidentedice: “mai più”. Mai più violenza nei confronti dei reclusi. E, sottolinea il premier, “le indagini in corso stabiliranno le su Quotidianpost.

