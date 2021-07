Dossier Alitalia | il Mef | chiuso confronto con l' Ue | ' Ita' sarà operativa dal 15 ottobre

Advertising

marioerdrago : @Amos8125 Mah, sui grandi dossier aperti (Ilva, MPS, autostrade, Alitalia) Draghi è in perfetta continuità con Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Dossier Alitalia

La Sentinella del Canavese

...'sarà accompagnato attraverso una corretta vigilanza sull'amministrazione straordinaria di...ringrazia personalmente la vicepresidente Margrethe Vestager per l'attenzione dimostrata al- Ita :chiuso? L'accordo con Bruxelles, negoziato con lunghe e complesse trattative, sarebbe stato raggiunto. Si attende l'ufficialità dell'intesa che comincia a trapelare sui media ...Vicenda Alitalia. E’ stato raggiunto un accordo tra il governo e la Commissione europea per il varo di Ita (Italia trasporto aereo), destinata a prendere il posto della compagnia di bandiera. “Si è co ...Milano, 15 lug. (LaPresse) - I lavoratori Alitalia che potrebbero essere assunti nella nuova compagnia sono 2800 nel 2021 e 5750 nel 2022. Lo riferisce il ...