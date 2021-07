Con Wu Ming 2 parte la Fiera dei Librai estiva

(Di giovedì 15 luglio 2021) Prende il via giovedì 15 luglio la 62° edizione delladeiBergamo Summer Edition, la rassegna organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano(SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – AssociazioneBergamaschi che fino al 18 luglio, negli spazi dell’ex Centrale elettrica di via Daste e Spalenga, propone incontri con gli autori del panorama editoriale nazionale e offre al pubblico appassionato di libri un’ampia offerta di titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi. L’evento inaugurale, in programma giovedì 15 luglio alle 20.30, vede lacipazione ...

ecosviluppo : RT @ComunediBergamo: A Daste e Spalenga la nuova Fiera dei Librai: con Wu Ming e Zanotti dei Pinguini Dal 15 al 18 luglio 2021 si svolgerà… - d_qu : RT @stfpgg: @jason05_ @aristeralex Yao Ming li guardava con lo sguardo del tipo 'il mio popolo inventava la scrittura mentre voi vivevate a… - aristeralex : RT @stfpgg: @jason05_ @aristeralex Yao Ming li guardava con lo sguardo del tipo 'il mio popolo inventava la scrittura mentre voi vivevate a… - stfpgg : @jason05_ @aristeralex Yao Ming li guardava con lo sguardo del tipo 'il mio popolo inventava la scrittura mentre vo… - PortaSud : RT @ComunediBergamo: A Daste e Spalenga la nuova Fiera dei Librai: con Wu Ming e Zanotti dei Pinguini Dal 15 al 18 luglio 2021 si svolgerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Ming

BergamoNews.it

...della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani... La madre di Mei Lee,, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua ...Sua madreè iperprotettiva e forse un po' troppo autoritaria, e non si allontana mai troppo da sua figliatutti i problemi del caso.LEGGI ANCHE: Roma, ufficiale l’acquisto di Rui Patricio D’altra parte, il General Manager di Oppo Italia, Li Ming, ha affermato: “Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official ...Fino a due o tre anni fa Oppo era un brand sconosciuto da molti in Europa, nonostante nel 2016 fosse il primo produttore di smartphone in Cina con oltre 200.000 punti vendita che avevano a listino alm ...